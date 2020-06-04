شاهد.. نانسي بيلوسي تشارك في التظاهرات أمام الكونغرس

انضمت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على وفاة جورج فلويد يوم الأربعاء خارج مبنى الكابيتول الأميركي.

Speaker Pelosi is at the protests... pic.twitter.com/9NR01fXcdd — Robert Costa (@costareports) June 3, 2020

وفي مقطع فيديو، يمكن رؤية بيلوسي وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين. وشوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين.

وحدثت احتجاجات وأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد رداً على وفاة فلويد، الذي توفي أثناء محاولة احتجازه من قبل الشرطة بعد أن وضع ضابط ركبته في مؤخرة رقبته لأكثر من خمس دقائق، بينما كان مكبل اليدين وعلى الأرض.

وشوهد العديد من السياسيين الديمقراطيين يشاركون في التظاهرات، بما في ذلك السيناتور كاميلا هاريس والسيناتور اليزابيث وارن.