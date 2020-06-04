هل من آثار جانبية على ترمب جراء هيدروكسي كلوروكين؟ طبيبه يرد

قال طبيب البيت الأبيض إن أي آثار جانبية لم تظهر على الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال تلقيه لمدة أسبوعين عقار هيدروكسي كلوروكين الذي قرر تناوله في إجراء وقائي من مرض كوفيد-19.

وأوضح الطبيب شون كونلي في بيان تناول صحة الرئيس الأميركي "أنهى الرئيس هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية".

وأضاف "يواصل الخضوع بانتظام لفحوصات كوفيد-19 وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن".

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ويستخدم الهيدروكسي كلوروكين منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، إلا أن فعاليته على صعيد مرض كوفيد-19 لم تثبت بعد علميا وتثير جدلا كبيرا في أوساط العلماء.

وأعرب الرئيس الأميركي في الأشهر الأخيرة عن تحمسه حيال فعالية هذا العقار. وقال في آذار/مارس "أظن إنه قادر على تغير المعطيات" لكنه أضاف "وربما لن يفعل ذلك".

وفي نشرته المقتضبة، أوضح كونلي أن ترمب (73 عاما) يزن 110 كيلوغرامات فيما طوله 1,90 مترا أما نبضات قلبه فهي 63 نبضة في الدقيقة.

وختم الطبيب قائلا إن "البيانات تشير إلى أن الرئيس لا يزال في صحة جيدة".