ترمب: اليساريون المتطرفون يريدون الحد من تمويل الشرطة

غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، على "تويتر"، حول الاحتجاجات في أميركا، متهما اليساريين بالعمل على وقف التمويل للشرطة.

وقال ترمب: "الديمقراطيون اليساريون المتطرفون يريدون الحد من تمويل الشرطة".

وأضاف: "بايدن النعسان يسير خلف الاشتراكيين وأنا عكسه"، في إشارة إلى المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركيو جو بايدن.

وطالب الرئيس الأميركي "بمزيد من التمويل لأجهزة الأمن".

The Radical Left Democrats new theme is “Defund the Police”. Remember that when you don’t want Crime, especially against you and your family. This is where Sleepy Joe is being dragged by the socialists. I am the complete opposite, more money for Law Enforcement! #LAWANDORDER — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

هذا و قال المسؤولون في مينيابوليس إن أعمال النهب والأضرار بالممتلكات التي أعقبت وفاة جورج فلويد تسببت في خسائر تقدّر بما لا يقل عن 55 مليون دولار.

وأوضح مسؤولون في المدينة أن مخربين دمروا أو أشعلوا النار في 220 مبنى على الأقل في المدينة التي توفي فيها فلويد، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد.

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وسيطلب عمدة مينيابوليس جاكوب فراي مساعدة حكومية وفيدرالية للمساهمة في إعادة البناء بعد الاضطرابات. وحتى يتم الموافقة على هذه المساعدة، يتدخل أفراد المجتمع لدعم أحياء مينيابوليس.

وأفاد تلفزيون "دبليو. سي. سي. او" بأنه تم جمع أكثر من مليون دولار لمساعدة الشركات في شمال مينيابوليس. ويقول "تحالف وست برودواي للأعمال" إنه سيعلن كيف يخطط لاستخدام هذه الأموال في الأسابيع المقبلة.

ويأتي العنف بعد وفاة فلويد في 25 مايو/أيار بعد أن ضغط رجل شرطة مينيابوليس الأبيض بركبته على عنقه حتى لفظ أنفاسه.

ووجّه المدعون العامون تهمة القتل من الدرجة الثانية ضد الضابط ديريك تشوفين، كما اتهموا ثلاثة ضباط آخرين بالمساعدة والتحريض في القضية التي أشعلت احتجاجات ضد العنصرية في أنحاء الولايات المتحدة.