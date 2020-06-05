البيت الأبيض يدعو الصين لوقف اضطهاد الأقليات

حث البيت الأبيض الصين يوم الخميس على احترام حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بخصوص هونغ كونغ، ووقف اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية.

موضوع يهمك غرقت سفينة إيرانية، قبل منتصف ليل الخميس، في المياه الإقليمية العراقية، خارج مدخل قناة خور عبدالله، والتي كانت محملة... غرق باخرة إيرانية قبالة سواحل العراق.. والبحث جارٍ عن ناجين العراق

جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين في بكين.

وقال البيت الأبيض "ذبح الحزب الشيوعي الصيني لمدنيين صينيين عزل كان مأساة لن تنسى".

وحث الحكومة الصينية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي يحكم وضع هونغ كونغ "والالتزام بالحقوق والحريات المضمونة لكل المواطنين الصينيين بموجب الدستور الصيني، وإنهاء الاضطهاد المنهجي للملايين من أبناء الأقليات العرقية والدينية".

وتتزامن ذكرى حملة الصين الدموية في 1989 على النشطاء المؤيدين للديمقراطية مع الاحتجاجات الواسعة في أنحاء الولايات المتحدة على العنصرية وعنف الشرطة، والتي أشعلها مقتل رجل أسود أثناء احتجاز ضباط بيض من شرطة مدينة مينيابوليس له.

وهدد الرئيس دونالد ترمب بنشر الجيش في الولايات التي تفشل في كبح الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان.

وقال البيت الأبيض "يقف الشعب الأميركي مع جميع المواطنين الصينيين في سعيهم من أجل الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في حكم مسؤول وتمثيلي، وحرية التعبير والتجمع والاعتقاد الديني".