ترمب: سنعيد فتح الولايات المتحدة وبقوة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، قراراً لحماية الرواتب من تداعيات جائحة كورونا، متعهداً بإعادة فتح البلاد ومرحباً بتقرير إيجابي حول نسب البطالة.

Oh no, the Dems are worried again. The only one that can kill this comeback is Sleepy Joe Biden! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

ورحّب ترمب بتقرير الوظائف الأميركية الذي أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال جائحة فيروس كورونا.

وكتب ترمب، في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو/أيار، على حسابه في موقع "توتير": "حقاً تقرير وظائف عظيم. أحسن الرئيس ترمب".

واعتبر ترمب أن "الديمقراطيين قلقون" بعد مؤشرات على بدء تعافي الوظائف في الولايات المتحدة.

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وأضاف أن "الوحيد القادر على قتل هذا التعافي هو جو بايدن النعسان"، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية.

وفي مؤتمر صحفي لاحق قال ترمب إن إدارته ستعيد فتح الاقتصاد الأميركي "وبقوة"، مشيراً إلى "تقدم كبير جداً تم إنجازه بشأن لقاحات كورونا"، وإلى إجراء الولايات المتحدة لـ20 مليون فحص لتشخيص كورونا.

كما جدد ترمب اتهامه للصين بالتسبب بتفشي كورونا عالمياً، قائلاً إن الفيروس كان "هدية سيئة جداً" من بكين.

وأضاف ترمب: "أنقذنا أرواح الملايين بقرار إغلاق الولايات المتحدة"، إلا أنه طالب ولاية كاليفورنيا بإعادة فتح اقتصادها في ظل سعي واشنطن لإعادة عجلة الاقتصاد في البلاد.

وشدد على أن " الولايات المتحدة تجاوزت إلى حد كبير وباء كورونا". وأكد ترمب قائلاً: "تعلمنا الكثير من جائحة كورونا".

وتابع: "يجب أن نعيد فتح المدارس في الولايات المتحدة.. نريد أن نضع حدا لحالة الإغلاق الناجمة عن كورونا".

وعن تقرير الوظائف قال ترمب إن "إعلان إضافة 2.5 مليون وظيفة في مايو كان صادماً للبعض". كما وقعّ ترمب قراراً لحماية الرواتب من تداعيات كورونا.

وأظهر تقرير وزارة العمل الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن معدل البطالة انخفض إلى 13.3% الشهر الماضي من 14.7% في إبريل/نيسان. وارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 2.509 مليون وظيفة بعد انخفاض قياسي بلغ 20.687 مليون في إبريل/نيسان.

وجاء التقرير خلافاً لتوقعات بأن معدل البطالة سيقترب من 20% في مايو/أيار بعد تسريح ملايين العاملين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة.

كما كتب ترمب في تغريدة "إنه رقم رائع. إنه مبهج. دعونا نصفه بصراحة. السوق على حق. إنه مذهل".

من جهته قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن إدارة ترمب ستعمل كل ما يمكن لإعادة الاقتصاد بشكل كامل، وستواصل دعم المتضررين من كورونا. كما أشار إلى أن "إدارة ترمب ترى ضرورة خفض الضرائب على الرواتب".

وفي المؤتمر الصحفي مع ترمب قال بنس: "بدأنا إعادة فتح الولايات التي أغلقتها جائحة كورونا.. الولايات المتحدة بدأت رحلة العودة من الإغلاق".

وقد قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الجمعة بعد نشر هذا التقرير. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 554.98 نقطة أو ما يعادل 2.11% إلى 26836.80 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع بمقدار 51.49 نقطة أو ما يعادل 1.65% إلى 3163.84 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 87.73 نقطة أو ما يعادل 0.91 % إلى 9703.54 نقطة.