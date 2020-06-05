ترمب: الديمقراطيون قلقون بعد مؤشرات على بدء تعافي الوظائف

Oh no, the Dems are worried again. The only one that can kill this comeback is Sleepy Joe Biden! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، بتقرير الوظائف الأميركية الذي أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال جائحة فيروس كورونا.

وكتب ترمب، في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو/أيار، على حسابه في موقع "توتير": "حقاً تقرير وظائف عظيم. أحسن الرئيس ترمب".

واعتبر ترمب أن "الديمقراطيين قلقون" بعد مؤشرات على بدء تعافي الوظائف في الولايات المتحدة.

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وأضاف أن "الوحيد القادر على قتل هذا التعافي هو جو بايدن النعسان"، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية.

وأظهر تقرير وزارة العمل الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن معدل البطالة انخفض إلى 13.3% الشهر الماضي من 14.7% في إبريل/نيسان. وارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 2.509 مليون وظيفة بعد انخفاض قياسي بلغ 20.687 مليون في أبريل/نيسان.

وجاء التقرير خلافاً لتوقعات بأن معدل البطالة سيقترب من 20% في مايو/أيار بعد تسريح ملايين العاملين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة.

كما كتب ترمب في تغريدة "إنه رقم رائع. إنه مبهج. دعونا نصفه بصراحة. السوق على حق. إنه مذهل".

من جهته قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن إدارة ترمب ستعمل كل ما يمكن لإعادة الاقتصاد بشكل كامل، وستواصل دعم المتضررين من كورونا. كما أشار إلى أن "إدارة ترمب ترى ضرورة خفض الضرائب على الرواتب".

وقد قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الجمعة بعد نشر هذا التقرير. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 554.98 نقطة أو ما يعادل 2.11% إلى 26836.80 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع بمقدار 51.49 نقطة أو ما يعادل 1.65% إلى 3163.84 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 87.73 نقطة أو ما يعادل 0.91 % إلى 9703.54 نقطة.