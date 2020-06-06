روسيا تحمّل دولا مسؤولية تسريب تقرير الطاقة الذرية حول إيران

حمَّل الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، دولا منفردة مسؤوليةَ تسريب تقريرِ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بإيران.

وفي تغريدة له على موقع تويتر وجه المسؤول الروسي أصابع الاتهام إلى دولٍ أعضاءَ في الوكالة بتسريب التقرير عن التفتيش النووي في إيران ونشره لاحقا في وسائل إعلام غربية.

واعتبر المسؤول أن الهدف من تسريب المعلومات هو خلق جو غيرِ صحي حول إيران.

موضوع يهمك أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران الذي ينتهي في أكتوبر... مشروع قرار أميركي لتمديد حظر السلاح على إيران إيران

كما أشار إلى أن تزامن نشر تقرير الوكالة في وسائل الإعلام الغربية يدل على أن نظام السرية للوكالة لا يعمل.

وكانت وكالة فرانس برس نشرت بأن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب يقارب ثمانيةَ أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق النووي عام ألفين وخمسة عشر.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت عن قلقها العميق من استمرار إيران بمنع الخبراء من دخول منشأتين قد تحتويان على مواد نووية غير معلنة.

من جهتها أشارت رويترز إلى أن التقرير يدعو إيران إلى البدء فورا بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية بما في ذلك توفيرُ الوصول إلى هذه المرافق.