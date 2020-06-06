الحزب الديمقراطي يسمّي بايدن مرشحا رئاسيا رسميا

أعلن الحزب الديمقراطي الأميركي، السبت، تسمية نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، مرشحا رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية 2020، ليواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات المقررة مطلع نوفمبر القادم.

ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه. وتخطى بايدن ذلك الرقم عندما ظهرت نتائج في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بعد أن أجريت الانتخابات التمهيدية في 7 ولايات وفي العاصمة واشنطن.

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والتطورات الأخيرة تعد استكمالا رسميا لترشيح بايدن بعد أن أصبح المرشح المفترض، منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز، العضو في مجلس الشيوخ عن فيرمونت، من السباق في أبريل الماضي.

وقال بايدن الجمعة: "لقد كان شرفًا لي المنافسة إلى جانب أحد أكثر مجموعات المرشحين عن الحزب الديمقراطي موهبة.. وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة كحزب موحد".

ووعد بايدن، وهو عضو في مجلس الشيوخ ونائب سابق للرئيس في عهد باراك أوباما، بأن يختار امرأة لتشاركه السباق في منصب النائبة وهناك أكثر من مرشحة من أصل إفريقي في قائمة الترشيحات المرجحة.