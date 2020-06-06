دنفر تأمر بالتوقف عن استخدام القوة ضد المحتجين

أمر قاضي محكمة جزئية بالولايات المتحدة شرطة دنفر يوم الجمعة بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي وأدوات القوة الأخرى "الأقل فتكا"، مثل القنابل الضوئية ضد المحتجين في المدينة.

ويأتي هذا القرار ردا على دعوى قضائية محلية أقامها يوم الخميس في محكمة دنفر الجزئية محتجون يشتكون من القوة المفرطة التي يستخدمها رجال الشرطة خلال المظاهرات العامة، عقب موت رجل أسود أعزل أثناء احتجاز الشرطة له في مينيابوليس الشهر الماضي.

وقال تايرون كامبل وهو متحدث باسم شرطة دنفر إن الشرطة ستلتزم بقرار القاضي.

وتوفي جورج فلويد في مينيابوليس الأميركية بعد أن تعرضت رقبته للضغط من قبل الشرطي السابق، ديريك شوفين، لأكثر من 8 دقائق.

وأطلقت وفاة جورج فلويد في منيابوليس، إثر احتجاز الشرطة له بسبب اتهامه بجريمة لا ترتبط بالعنف، شرارة احتجاجات في عدة مدن

بالبلاد على استخدام الشرطة للقوة.

وأظهر تسجيل مصور للاعتقال ضابطا وهو يضغط بركبته على رقبة فلويد لما يقارب تسع دقائق.

