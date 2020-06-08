أميركا.. مجلس مدينة مينيابوليس يتعهد بحل قسم الشرطة

أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأحد أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة في هذه المدينة الأميركيّة التي قضى فيها جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم.

موضوع يهمك اتهمت وسائل إعلام أميركية جيف بيزوس مالك صحيفة واشنطن بوست بالدعاية لحركة أنتيفا اليسارية المتطرفة يوم الجمعة بعد أن... اتهامات لواشنطن بوست وبيزوس بالترويج لأنتيفا الإرهابية أميركا

إلى ذلك، قالت رئيسة المجلس البلدي ليزا بيندر لشبكة "سي إن إن"، "نحن ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا".

وأشارت إلى أنّها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان. وأضافت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا درس سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي.

وقالت إن فكرة عدم وجود قوة شرطة ليست مشروعا يمكن تنفيذه "على المدى القصير".

من جهتها، قالت عضو المجلس ألوندرا كانو على تويتر إن قرار تفكيك الجهاز اتُّخذ "بالأغلبية الكافية" لأعضاء المجلس وهو ما سمح بتجنّب "الفيتو".

وأضافت أن المجلس خلُص إلى أن جهاز شرطة المدينة "غير قابل للإصلاح"، مؤكدة "أننا سننهي النظام الحالي" للشرطة.

وتوفي جورج فلويد في مينيابوليس الأميركية بعد أن تعرضت رقبته للضغط من قبل الشرطي السابق، ديريك شوفين، لأكثر من 8 دقائق.

وأطلقت وفاة جورج فلويد في منيابوليس، إثر احتجاز الشرطة له بسبب اتهامه بجريمة لا ترتبط بالعنف، شرارة احتجاجات في عدة مدن بالبلاد على استخدام الشرطة للقوة.

وأظهر تسجيل مصور للاعتقال ضابطا وهو يضغط بركبته على رقبة فلويد لما يقارب تسع دقائق.