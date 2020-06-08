إحصاءات فيدرالية.. مقتل 89 شرطياً أثناء عملهم في 2019

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي في أميركا عن إحصاءات عام 2019 حول وفيات ضباط إنفاذ القانون الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم، فأشارت المعلومات التي أُبلغت بها المباحث الفيدرالية، إلى مقتل 89 من ضباط إنفاذ القانون في حوادث أثناء أداء الخدمة في عام 2019.

موضوع يهمك أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأحد أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة في هذه المدينة الأميركيّة التي قضى فيها جورج... أميركا.. مجلس مدينة مينيابوليس يتعهد بحل قسم الشرطة أميركا

وأكدت أن من بين هؤلاء، توفي 48 ضابطا نتيجة لأفعال جنائية، كما توفي 41 ضابطا في حوادث.

وتم تضمين جداول بيانات شاملة حول هذه الحوادث وروايات موجزة تصف الهجمات القاتلة على ضباط إنفاذ القانون الذين قتلوا وتعرضوا للاعتداء، 2019، والتي صدرت في شهر مايو 2020.

أعمال إجرامية

ووقعت الوفيات الـ 48 الجنائية في 19 ولاية وفي بورتوريكو، كذلك قدّر عدد الضباط الذين قتلوا نتيجة أعمال إجرامية في عام 2019، أقل بـ 8 ضباط من الذين قُتلوا في عام 2018.

فيما تظهر المقارنات خلال العشر سنوات الماضية، زيادة قدرها 7 وفيات جنائية مقارنة برقم عام 2015، الذي قتل فيها 41 ضابطاً، وانخفاضا قدره 7 وفيات مقارنة ببيانات عام 2010 والذي أدى إلى وفاة "55 ضابطاً".

مقتل جورج فلويد

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعيش حالة من الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد على أيدي رجال الشرطة أثناء محاولة اعتقاله.

وتراجعت الحدة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن.

إلى ذلك، أكد وزير العدل الأميركي ويليام بار أن النظام القانوني في البلاد ليس عنصريا، بشكل منهجي، معارضا الدعوات لتعديل القوانين المتعلقة بعمل الشرطة.