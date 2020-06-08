رئيس أوروبي يدعم ترمب علنا: يواجه عدوا قويا وخطيرا

قال الرئيس الصربي، في دعم علني نادر من زعيم أوروبي لدونالد ترمب، إن الرئيس الأميركي يواجه "عدوا خطيرا وقويا" وهو يحاول قمع احتجاجات ضخمة على وفاة جورج فلويد العنيفة.

موضوع يهمك كشف مؤشر الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدم إماماً وداعية أسترالياً من أصل سوري... إمام أسترالي استخدمه أردوغان لتهريب أسلحة بين ليبيا وسوريا العرب و العالم

وتوفي فلويد، الذي كان من أصول إفريقية، وهو مقيّد اليدين، في 25 مايو/أيار بعد أن استخدم ضابط شرطة من مينيابوليس الأبيض ركبته لتثبيت عنق فلويد على الأرض لعدة دقائق.

وقد أثارت وفاته احتجاجات دولية وأدت إلى فتح ملف معاملة الشرطة للأميركيين الأفارقة مرة أخرى.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لقناة بانسيفو التلفزيونية المحلية الأحد "آمل أن تخرج الولايات المتحدة من الأزمة". وقال أيضًا إنه يتمنى لترمب "حظًا سعيدا".

وتحدث فوسيتش، أيضا عن إنهاء عقد لاعب كرة القدم الصربي ألكسندر كاتاي من نادي غالاكسي في لوس أنجلوس بعد سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من زوجته حثت فيها الشرطة على "قتل" المتظاهرين وأشارت إلى المتظاهرين بوصفهم "مواش مثيرة للاشمئزاز".

وتعليقا على ذلك قال فوسيتش إن قرار الفريق "يظهر المطاردة والفوضى القائمة ضد الرئيس ترمب".