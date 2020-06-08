مقال كوتون عن الاحتجاجات يطيح بمحرر في "نيويورك تايمز"

استقال مُحرّر صفحة الرأي في جريدة "نيويورك تايمز" عقب جدل على الإنترنت بسبب نشر مقال كتبه سناتور جمهوري ودعا فيه إلى نشر الجيش لمواجهة المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة، حيث أثار المقال انتقادات شديدة من جانب العديد من موظّفي الصحيفة.

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في التفاصيل، واجه جيمس بينيت، محرّر صفحة الرأي منذ أيار/مايو 2016، ردود فعل غاضبة بعد دفاعه في بادئ الأمر عن نشر مقال كتبه السناتور الجمهوري توم كوتون دعا فيه إلى نشر الجيش للتعامل مع التظاهرات التي اندلعت عقب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد.

وبرزت احتجاجات من داخل الجريدة على المقال الذي كان بينيت اعتبره نموذجاً لالتزام الصحيفة بالتنوّع الإيديولوجي.

احتجاج من 800 موظف

فيما وقّع نحو 800 موظف في الصحيفة عريضة احتجاجاً على نشر المقال، وغرّد كثير منهم على تويتر رسالة تقول إنّ "نشر ذلك يضع موظّفي نيويورك تايمز السود في خطر".

James Bennet, the editorial page editor of The New York Times, has resigned after a controversy over an Op-Ed by Senator Tom Cotton that called for military force against protesters in American cities https://t.co/Tt6PwmowZv — The New York Times (@nytimes) June 7, 2020

ودافع ناشر الجريدة آي. جاي. سالزبرغر في بادئ الأمر عن نشر مقال الرأي، لكنّه قال لاحقاً إنّه لا يتطابق مع معايير النشر فيها.

بدوره، أقرّ بينيت لاحقاً بأنّه لم يقرأ المقال قبل نشره. ونقل بيان عن ناشر الصحيفة قوله في مذكرة موجّهة إلى الموظّفين "اتّفقنا جيمس وأنا على أنّ الأمر يتطلّب فريقاً جديداً لقيادة القسم (الصفحة) خلال فترة من التغيير الكبير".

الاحتجاجات تتراجع

يشار إلى أن حدة الاحتجاجات في الولايات المتحدة كانت تراجعت الأحد، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، وذلك بعد أيام متواصلة من التظاهرات ضد مقتل جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس، تخللتها أعمال عنف وتكسير.

إلى ذلك، أكد وزير العدل الأميركي ويليام بار أن النظام القانوني في البلاد ليس عنصريا، بشكل منهجي، معارضا الدعوات لتعديل القوانين المتعلقة بعمل الشرطة.