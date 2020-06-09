بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم  التصويت لترمب

نفى المتحدث باسم الرئيس السابق جورج دبليو بوش بشدة مقالا من صحيفة نيويورك تايمز زعمت فيه أنه لن يصوت لصالح الرئيس دونالد ترمب في عام 2020.

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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن عددا كبيرا من الجمهوريين البارزين لا يخططون لدعم إعادة انتخاب ترمب. وشملت تلك القائمة الرئيس الأميركي جورج بوش، واستشهدت الصحيفة بمصادر على دراية بتفكيرهم".

بوش خارج الانتخابات

وقال فريدي فورد المتحدث باسم بوش في رسالة إلكترونية حسبما ذكرت صحيفة "تكساس تريبيون" إن "هذا الأمر غير صحيح إطلاقا". وأضاف "إنه متقاعد من السياسة ولم يشر إلى الطريقة التي سيصوت بها". ولم تقم صحيفة نيويورك تايمز بتحديث مقالتها حتى الآن حتى بعد بيان فورد الذي ينفي التقرير.

وقال فريدي فورد، المتحدث باسم بوش، إن الرئيس السابق سيبقى خارج الانتخابات ويتحدث فقط بشأن قضايا السياسة، كما فعل هذا الأسبوع في القول إن على البلاد "أن تفحص إخفاقاتنا المأساوية على أساس العرق".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجمهوريين الآخرين الذين أفادت التقارير أنهم لن يصوتوا لصالح ترمب هذا العام هم السيناتور ميت رومني وأرملة السناتور جون ماكين سيندي ماكين ووزير الخارجية السابقة كولين باول.

وكان باول صريحًا بشأن قراره، قائلاً على شبكة "سي إن إن" الأحد إنه "لا يمكنه بأي حال من الأحوال دعم الرئيس ترمب هذا العام".