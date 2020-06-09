ترمب: خفض تمويل الشرطة سيخدم مرتكبي أعمال السطو والاغتصاب

“Defunding Police would be good for Robbers & Rapists.” @SenBillCassidy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أن خفض تمويل الشرطة سيخدم مرتكبي أعمال السطو والاغتصاب، وسيعزز أعمال العنف في البلاد.

وأكد ترمب عبر تغريدة نشرها على أهمية التزام المحتجين بالضوابط والقوانين حتى لا تنتشر الجرائم وأعمال العنف بالبلاد.

وفي وقت سابق سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من منافسه فى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، جو بايدن، المرشح الديمقراطي، بعدما نشر نتيجة استطلاع رأي تقارن بينهما من حيث قدرة البرنامج الانتخابي لكل منهما على تحقيق النمو الاقتصادي، حيث تشير نتيجة الاستطلاع التي نشرها ترمب، إلى تفوقه على غريمه الديمقراطي.

وتظهر نتيجة استطلاع الرأي التي نشرها ترمب، أنه حصل على نسبة 55%، فيما حصل جو بايدن على نسبة 34%، وذلك من حيث قدرة البرنامج الاقتصاد لكل منهما على تحقيق نمو، وكتب الرئيس الأميركي، في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "استطلاع: ترمب أفضل من بايدن في النمو الاقتصادي، 55% إلى 34%.. هذا كل شيء؟.. من هم الـ34%؟".