نواب أميركيون يطالبون ترمب بتطبيق قانون قيصر بصرامة

دعا نواب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب "قانون قيصر".

موضوع يهمك قال الجيش العراقي إن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين. وأضاف الجيش أن الصاروخ أُطلق من منطقة جنوبي... الجيش العراقي: سقوط صاروخ بمحيط مطار بغداد العراق

وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام بشار الأسد.

يدخل حيز التنفيذ بعد أيام

و"قانون قيصر" الذي وقّعه الرئيس الأميركي في كانون الأول/ديسمبر يدخل حيّز التنفيذ في منتصف حزيران/يونيو.

والاثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائبيهما في بيان مشترك إنّ "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه".

وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".

وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (...) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة".

55 ألف صورة

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.

وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019. وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في آذار/مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضيّ قدماً في معاقبة دمشق.