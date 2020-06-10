أولى المصانع تغادر مينيابوليس.. وكروز نرحب بكم في تكساس

أعلنت شركة تصنيع في مينيابوليس، والتي أحرق مصنعها وسط اضطرابات مدنية بعد وفاة جورج فلويد، مغادرتها المدينة بعد ما يقرب من أربعة عقود وتلغي معها عشرات الوظائف. ويأتي هذا القرار بعد تصويت مجلس المدينة بالأغلبية بإلغاء مركز الشرطة وهو القرار التي تسبب بموجة غضب كبيرة داخل أميركا.

Video from Snapchat Map showing 7-Sigma Inc (Plastic fabrication company) being broken into during Lake Street Minneapolis Riot#minneapolis #minneapolisriot pic.twitter.com/DBBf9qtw3A — Nawga (@Nawgaki) May 28, 2020

وقالت صحيفة ستار تريبيون إن رئيس ومالك شركة 7-Sigma Inc كريس ويروبيك شعر بالميل للقيام بذلك بعد أن قال إنه فقد الثقة في المسؤولين العامين خلال أعمال الشغب التي ابتليت بها المدينة.

وقال ويروبيك لصحيفة Star Tribune "إنهم لا يهتمون بعملي ولم يحموا شعبنا كنا جميعاً بمفردنا." تعمل الشركة، التي تصمم وتصنع المكونات المعدنية الدقيقة، في جنوب مينيابوليس منذ عام 1987. وستفقد المدينة فعليًا 50 وظيفة عندما يأخذ ويربيك أعماله إلى مكان آخر.

وبحسب التقرير فان ويربيك ليس وحده في إحباطه. وتقول مدينة مينيابوليس إن أعمال النهب والأضرار التي رافقت الاحتجاجات تسببت بالفعل في تدمير وخسارة ما لا يقل عن 55 مليون دولار حتى الآن.

وجاءت الاحتجاجات العنيفة بعد وفاة فلويد، وهو رجل أسود توفي في 25 مايو بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس على عنقه بينما كان مقيد اليدين.

وعلى الرغم من أن عمدة ولاية مينيابوليس يعقوب فراي أعرب بسرعة عن غضبه ودعا إلى توجيه اتهامات ضد الضابط، إلا أنه واجه رد فعل عنيفًا لفشله في قمع تدمير الممتلكات. وتم انتقاد حاكم الولاية تيم والز وهو ديموقراطي بتسببه بالفشل الذريع" في استجابة المدينة ضد اعمال الشعب.

وفي الليلة الأولى من الاحتجاجات، أغلق ويروبيك العمليات وأرسل موظفيه إلى المنزل في وقت مبكر . واتخذ ويربيك إجراء لمنع الحريق بعد أن لاحظ الموظفون نشوب حريق في مجمع الإسكان المجاور لكنه لم ينجح. وعلى الرغم من أن سيارة الإطفاء كانت خارج المبنى، إلا أن ويربيك يقول بأنها "لم تفعل أي شيء".

Come to Texas! We love jobs in TX & law enforcement is committed to keeping everyone safe. https://t.co/x4VyZfTtSq — Ted Cruz (@tedcruz) June 10, 2020

وقال عمدة مينابوليس فراي لـ Star Tribune إنه لم يكن على علم بقرار ويربيك بالمغادرة لكنه قال إن كل سيارة إطفاء كانت تعمل خلال الأزمة غير المسبوقة.

وقال فراي "كانت هذه أزمة بحجم الحرس الوطني وطالبت باستجابة بحجم الحرس. وبمجرد أن كان لدينا حضور كامل للحرس الوطني - وهو بالمناسبة لم يتم نشره منذ الحرب العالمية الثانية - كانت هناك نتيجة مختلفة بشكل كبير".

من جهته رحب السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس بالمصنع في ولايته وقال له عبر تويتر "تعال إلى تكساس! نحن نحب الوظائف في تكساس، وأكد قائلا أن إنفاذ القانون ملتزمون بالحفاظ على سلامة الجميع".