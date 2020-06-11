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دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل قتل أميركيين

المصدر: دبي - قناة العربية
العاصمة القطرية الدوحة
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تشهد نيويورك دعوى قضائية ضد قطر تتهمها بتمويل قتل أميركيين.

وجاء في الدعوى القضائية أن "دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لإرهابيين".

واتهمت الدعوى الأميركية، قطر بأنها "مولت إرهابيين نفذوا عمليات موجعة ضد أميركيين".

وذكرت أن الدوحة "استخدمت قنوات مالية أميركية لتمويل إرهابيين".

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وأفادت مصادر أن "الدعوى القضائية ستدفع بجهود التحقيق في الكونغرس حول دعم قطر للإرهاب".

وقطعت دول عربية علاقتها بقطر منذ سنوات على خلفية تورط الدوحة في دعم الإرهاب.

كلمات دالّة

#قطر, #نيويورك
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