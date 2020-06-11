رومني خصم ترمب: أتوقع إعادة انتخاب الرئيس الأميركي

كشف السيناتور الجمهوري ميت رومني عن ولاية يوتا، إنه واثق من أن الحزب الجمهوري سيحافظ على سيطرته على مجلس الشيوخ، وأنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترمب سيُعاد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر وفقا لما أوردته "فوكس نيوز".

وقال رومني لمجموعة من الصحفيين عقب مأدبة غداء للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ "أنا واثق من أننا سنحتفظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ".

كما أضاف "لقد توقعت منذ فترة طويلة أن يعاد انتخاب الرئيس، وما زلت أعتقد أن هذا هو الحال".

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هذا وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" أن شعبية ترمب انخفضت 10 نقاط مقارنة بالشهر الماضي، إلى 39%. كما أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" أن جو بايدن يتقدم على ترمب بنسبة 55 إلى 41% وهو ما شكك فيه الرئيس الأميركي.

في المقابل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن "أشخاص مطلعين"، هذا الأسبوع أنه من غير المتوقع أن يصوت رومني لصالح ترمب.

وصوت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا والمرشح الرئاسي السابق، لإدانة ترمب على واحدة من مادتين من مواد العزل في مجلس الشيوخ - إساءة استخدام السلطة.

ترمب يسخر من رومني

وظهرت علامة على مدى انخفاض العلاقات بين ترمب ورومني في وقت سابق من هذا العام عندما أُبلغ الرئيس الأميركي بأن رومني كان في عزلة ذاتية بسبب التعرض المحتمل لفيروس كورونا المستجد.

Tremendous sincerity, what a guy. Hard to believe, with this kind of political talent, his numbers would “tank” so badly in Utah! https://t.co/KqHsHmSRKo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

والاثنين، سخر ترمب من رومني لمسيرته مع المحتجين، حيث شارك مقطع فيديو لرومني وهو يسير مع المتظاهرين في واشنطن العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في حين، أوضح رومني أنه كان يشارك من أجل قضية إنهاء "العنف والوحشية، والتأكد من أن الناس يفهمون أن حياة أصحاب البشرة السمراء مهمة".