إسبر يأمر بمراجعة استجابة الحرس الوطني للاحتجاجات

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير مارك إسبر أمر بمراجعة استجابة الحرس الوطني للاحتجاجات على وحشية الشرطة والعنصرية التي اندلعت في أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

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وقال البنتاغون في بيان يوم الخميس "سيتناول التقرير مجموعة قضايا، منها تدريب قوات الحرس الوطني وتجهيزهم وتنظيمهم وإدارتهم ونشرهم وتوظيفهم".

وأضاف البيان أن وزير الجيش رايان مكارثي سيجري المراجعة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر قبل أيام بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبراً أن الوضع أصبح تحت السيطرة.

وغرد الخميس، قائلاً: "يصعب تصديق كم كان سهلاً تولي قوات الحرس الوطني العظيمة أمر المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض. ووصفها أحدهم وكأنها نزهة في الحديقة".

كما أضاف ترمب: "تم التعامل مع المتظاهرين، المحرضين، الأناركيين (أنتيفا)، وغيرهم بسهولة تامة من قبل الحرس وإدارة شرطة العاصمة لمقاطعة كولومبيا والخدمة السرية. عمل عظيم!".

يذكر أنه بعد استنفار أمني دام أياماً على وقع المسيرات التي عمت عدداً من المدن الأميركية احتجاجاً على مقتل المواطن جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في منيابوليس يوم 25 مايو، أمر ترمب الأحد بسحب الحرس الوطني من العاصمة.

يشار إلى أن تلويح ترمب باستخدام الجيش رداً على الاحتجاجات أثار تنديداً من قبل عدد من المسؤولين العسكريين السابقين بمن فيهم جيمس ماتيس أول وزير للدفاع في رئاسة ترمب وجنرالات متقاعدين عادة ما يحاولون تجنب الخوض في السياسة.