مايكروسوفت تلحق بأمازون.. وتحرم الشرطة "تقنية الوجه"

بعد إعلان مجموعة "أمازون" فرض حظر لمدة عام على استخدام الشرطة الأميركية تقنيتها للتعرف على الوجوه، سارعت شركة "مايكروسوفت" لتحرك مماثل.

فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس نقلاً عن براد سميث، رئيس مايكروسوفت، قوله إن الشركة لن تبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لإدارات الشرطة حتى يصدر قانون اتحادي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا.

موضوع يهمك لا يزال الغموض يلف قضية المتهم بالوشاية بمكان قائد فيلق القدس الإيراني السابق الذي قتل بضربة أميركية في يناير الماضي... اعتقله حزب الله قبل سنتين.. قطبة خفية خلف الواشي بسليماني إيران

تأتي هذه الخطوات عقب مظاهرات في الولايات المتحدة امتدت لأوروبا ضد عنف الشرطة عقب مقتل الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، تحت ركبة ضابط أميركي أبيض.

وأشعلت وفاة فلويد، وهو رهن احتجاز الشرطة في 25 مايو الماضي، المخاوف من استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه بشكل غير عادل ضد المحتجين.

إلى ذلك قال المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأميركي، مات كاجل، إنه "عندما يرفض صانعو تكنولوجيا المراقبة هذه بيعها لأنها خطيرة للغاية، لن يكون بوسع المشرعين إنكار التهديدات المحدقة بحقوقنا وحرياتنا".

قضى "قتلاً"

يشار إلى أن وفاة جورج فلويد تحت ركبة ضابط شرطة أثناء توقيفه في مينيابوليس قبل أسبوعين، أشعلت احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلن الطبيب الشرعي الرسمي المسؤول عن تشريح الجثة فلويد أن فلويد قضى "قتلاً"، بعدما أصيب بـ"سكتة قلبية" جراء "الضغط على عنقه" من قبل عناصر الشرطة، مضيفاً أنه كان تحت تأثير مخدر قوي.

كما أضاف أن فلويد "أصيب بسكتة قلبية-رئوية"، بسبب تثبيته أرضاً من قبل رجال الشرطة الذين ألقوا بثقلهم عليه، مشيراً إلى أنه كان حين فارق الحياة تحت تأثير مسكن فنتانيل.