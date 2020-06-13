"اتبعوا نيويورك".. الولاية تتبنى قوانين ضد عنف الشرطة

على وقع الاحتجاجات في أميركا ضد مقتل جورج فلويد، تبنت ولاية نيويورك، الجمعة، سلسلة قوانين ترمي إلى وضع حد لعنف الشرطة في حقّ الأقلية السوداء.

موضوع يهمك تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، عن فيديو خنق المواطن الأميركي، جورج فلويد، الذي قضى إثر توقيفه من قبل عناصر... ترمب يطالب الشرطة بحظر الخنق.. "فيديو فلويد أرعبني" أميركا

فقد وقّع حاكم الولاية الديمقراطي، أندرو كومو، في مؤتمر صحافي، 10 نصوص أقرها هذا الأسبوع برلمان نيويورك بغرفتيه.

ومن بين الإجراءات، نصٌّ يمنع الشرطة من استعمال الخنق، حمَلَ اسم إريك غارنر، المواطن الأسود الذي توفي خنقا على أيدي شرطة نيويورك عام 2014، وكذلك إلغاء مادة قانونية تحمي عناصر الشرطة المتهمين بـ"سوء التصرف".

لم تعد سريّة!

وكانت هذه المادة تنصّ على أنّ أي وثيقة تخصّ التقييم المهني لعناصر الشرطة، ومن بينها التدابير التأديبية المتّخذة في حقهم، تبقى "سرّية" ولا تُكشف سوى بأمر قضائي.

لكن من الآن فصاعداً، صار يمكن لعامة الناس، ولاسيما الصحافيين، الاطلاع على تلك الوثائق عبر استعمال القوانين الأميركية حول حرية المعلومات.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

كما كشفت شرطة مينيابوليس أنّ الشرطي ديريك شوفين، الذي خنق فلويد بعدما جثم على رقبته في 25 أيار/مايو، رُفعت في حقه 18 شكوى تتعلّق بسوء معاملة على امتداد نحو 20 عاما. لكن لم تُكشف تفاصيل تلك الشكاوى.

وأعلن أندرو كومو أيضا عن مرسوم مستقبلي يُلزم نحو 500 جهاز أمني في مدن وبلدات الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بتبنّي "خطة إصلاحات" تتم صياغتها بالتعاون مع سكان كل منطقة.

اتبعوا نموذج نيويورك

فيما يتوقع أن تتعامل خطط الإصلاحات مع المسائل التي طرحتها التظاهرات الحالية على غرار التمييز العرقي والاستخدام المفرط للقوة والتعامل الشفاف مع الشكاوى.

وأشار كومو إلى أن أي منطقة لا تتبنى خطة مماثلة بحلول 1 نيسان/أبريل 2021 ستفقد كلّ التمويلات التي تقدمها الولاية. وشارك في المؤتمر إلى جانب الحاكم زعيم الديمقراطيين في برلمان الولاية آل شاربتون، وهو أحد الوجوه البارزة في النضال ضدّ التمييز العرقي.

إلى ذلك، اعتبر شاربتون أن "القول إن على الجميع وضع خطة في هذا المجال أو المخاطرة بعدم تلقي أموال من الولاية يمثل نموذجا لطريقة التعامل مع الحقوق المدنية في هذا البلد في القرن الحادي والعشرين"، وشجّع بقية حكام الولايات الأميركية على اتباع نموذج نيويورك.