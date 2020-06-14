ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بأميركا مع 25 ألف حالة

وصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وعدد نزلاء المستشفيات جراء الإصابة به إلى أرقام قياسية في عدد كبير من الولايات الأميركية، بما في ذلك فلوريدا وتكساس، في الوقت الذي واصلت فيه معظم الولايات خططها لإلغاء إجراءات العزل العام.

وسجلت ولايات ألاباما وفلوريدا وساوث كارولاينا عدداً قياسياً من الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي أمس السبت، وهو ما يرجعه العديد من مسؤولي الصحة في الولاية جزئياً إلى التجمعات خلال عطلة "يوم الذكرى" في أواخر مايو/أيار الماضي.

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بدورها، سجلت أوكلاهوما ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة لليوم الثاني على التوالي، وهو ما حدث أيضاً في ألاسكا لأول مرة منذ أسابيع. كما سجلت أريزونا ونيفادا عدداً شبه قياسي من الحالات الجديدة.

وفي لويزيانا، التي كانت في وقت سابق إحدى بؤر تفشي الفيروس، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة مرة أخرى متجاوزاً 1200، وهو أكبر عدد منذ يوم 21 مايو/أيار الماضي.

وعلى الصعيد العام، جرى تسجيل ما يزيد على 25000 حالة إصابة جديدة يوم السبت، وهو أعلى عدد يتم تسجيله خلال يوم سبت منذ الثاني من مايو/أيار الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة الكبيرة في عدد اختبارات الكشف عن الفيروس على مدى الأسابيع الستة الماضية.

وسجلت أركنسو ونورث كارولاينا وتكساس ويوتا عدداً قياسياً من المرضى الذين دخلوا المستشفى يوم السبت. وفي نورث كارولاينا تتراوح نسبة الإشغال لأسرة المستشفيات بين 69% و77% حسب المنطقة.

ودفعت المخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات -أو لفشل الولايات في الحد من موجتها الأولى- مسؤولي الصحة إلى مناشدة الناس بوضع كمامات وتفادي التجمعات الضخمة.