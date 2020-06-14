أميركا.. تظاهرات بجورجيا بعد مقتل رجل قاوم الاعتقال بسلاح

اندلعت احتجاجات في ولاية جورجيا بعد مقتل رجل أسود قاوم الاعتقال وأستولى على سلاح لأحد ضباط الشرطة وهو الأمر الذي دفع الشرطة بالرد عليه، وقام المتظاهرون بإغلاق أحد الطرق الرئيسية في الولاية وأحرقوا أحد المطاعم السريعة التي وقع الحادث بجوارها.

وفي التفاصيل، قالت رئيسة بلدية مدينة أتلانتا الأميركية إن قائدة شرطة المدينة قدمت استقالتها يوم السبت بعد خروج مظاهرات احتجاجا على مقتل شاب أسود بنيران الشرطة عقب نومه في سيارته وهي في طابور أحد مطاعم الوجبات السريعة.

وقال عمدة المدينة: "بسبب رغبتها في أن أتلانتا تكون نموذجا للإصلاح الهادف في جميع أنحاء البلد عرضت رئيس الشرطة التنحي فورا كرئيس للشرطة حتى تتمكن المدينة من المضي قدما في الإصلاح وإعادة بناء الثقة التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء مجتمعاتنا" وفقا لشبكة "فوكس نيوز" Fox News.

Mayor @KeishaBottoms addresses the shooting of Rayshard Brooks and announces the Atlanta Police Chief has stepped down. Watch her full speech below. pic.twitter.com/nDVj8Z8aQF — City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) June 13, 2020

وقالت كيشا لانس بوتمس إنها قبلت استقالة قائدة الشرطة إريكا شيلدز بعد مقتل ريشارد بروكس (27 عاما). واحتشد عشرات المحتجين في موقع إطلاق الرصاص جنوبي وسط المدينة.

وذكرت بوتمس في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا وطالبت بإقالة الضابط على الفور مضيفة أن الضابط الذي أطلق الرصاص أقيل من عمله".

ولم تكشف السلطات بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في إطلاق الرصاص وكلاهما أبيض. وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إنه يحقق في الحادث. وقالت الشرطة إن بروكس قاوم الاعتقال بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وجاء مقتل بروكس بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسع دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.

وقال محققو جورجيا إن التسجيل المصور الذي التقطه شاهد عيان يساعدهم في التحقيق.

وقال مدير المكتب فيك رينولدز خلال مؤتمر صحفي إن تسجيل فيديو لكاميرات داخل المطعم تظهر بروكس على ما يبدو وهو يفر ويمسك بيده بالمسدس الصاعق الخاص بالضابط. وركض بروكس ليجتاز 6 سيارات تقريبا وتحول بظهره باتجاه ضابط ووجه إليه ما كان بيده.

وقال رينولدز "عند هذه النقطة، نزع الضابط المسدس من حافظته وأطلق الرصاص وضرب السيد بروكس في مرآب السيارات وسقط".

موضوع يهمك أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ427,495 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد... حصيلة عالمية.. أكثر من 7 ملايين و700 ألف إصابة بكورونا فيروس كورونا

ويظهر التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين اثنين. وقال برينولدز إن الشجار بدأ عندما حاول الشرطيان إلقاء القبض على بروكس.

وفي التسجيل الذي التقطه أحد المارة، بدا بروكس وقد انتزع صاعقا من أحد الشرطيين الذي استخدمه لصعق ساق الشاب على ما يبدو. وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض. وأظهر التسجيل بعد ذلك تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل.

ويُسمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ لقد أوقعت به! وبعدها يظهر بروكس ممددا على الأرض بلا حراك على ما يبدو.

وقال بول هوارد، المدعي العام لمقاطعة فولتون في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن مكتبه بدأ بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.