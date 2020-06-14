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هجوم ديمقراطي جديد يطال صحة ترمب.. والأخير يرد

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
دونالد ترمب أثناء حفل التخرج بأكاديمية ويست بوينت العسكرية
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في معاركه المستمرة مع الإعلام واليساريين وجه معلقون ديمقراطيون تساؤلات حول صحة ترمب واحتمال إصابته بمرض باركنسون بعد أن أظهر فيديو الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو يمشي بحذر شديد أثناء نزوله من المنصة بعد انتهاء خطابه اليوم في حفل التخرج لدفعة 2020 بأكاديمية "ويست بوينت" العسكرية.

وأظهر الفيديو ترمب يمشي بحذر على منحدر صعب خشية من السقوط، لكن هذه المشية لم ترق للمتربصين بترمب، وكتبت إحدى موظفي حملة بايدن تغريدة على "تويتر" حظيت بتفاعل واسع، قائلة "لماذا يواجه ترمب صعوبة في السير على منحدر، وشرب كوب من الماء بيد واحدة؟ هل لديه مرض باركنسون؟ ماذا كان سبب رحلة "والتر ريد" الغامضة العام الماضي؟ نحن نستحق الإجابات".

ليرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب سريعا على حسابه "تويتر" قائلا: "كان المنحدر الذي سلكت بعد خطابي في West Point Commenceement طويلًا جدًا وحادًا، ولم يكن لديه مصدات، والأهم من ذلك، كان زلقًا للغاية. آخر شيء كنت سأفعله هو "الوقوع" لتستمتعوا مع الأخبار المزورة بالوقوع.

ثم قام ترمب بالتغريد بفيديو يظهر قيامه بالتفاعل مع خريجي الأكاديمية العسكرية ويرد عليهم التحية العسكرية، وكتب تغريدة قال فيها "نيابة عن أمتنا بأكملها، مبروك لدفعة ويست بوينت المذهلة لعام 2020".

كلمات دالّة

#دونالد ترمب, #جو بايدن, #الديمقراطيون, #ترمب
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