هجوم ديمقراطي جديد يطال صحة ترمب.. والأخير يرد

Why is Trump having trouble walking down a ramp and drinking a glass of water with one hand?



Does he have Parkinson’s?



What was the reason for the mysterious Walter Reed trip last year?



We deserve answers.pic.twitter.com/8wemcucnGN — Lindy Li (@lindyli) June 13, 2020

في معاركه المستمرة مع الإعلام واليساريين وجه معلقون ديمقراطيون تساؤلات حول صحة ترمب واحتمال إصابته بمرض باركنسون بعد أن أظهر فيديو الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو يمشي بحذر شديد أثناء نزوله من المنصة بعد انتهاء خطابه اليوم في حفل التخرج لدفعة 2020 بأكاديمية "ويست بوينت" العسكرية.

وأظهر الفيديو ترمب يمشي بحذر على منحدر صعب خشية من السقوط، لكن هذه المشية لم ترق للمتربصين بترمب، وكتبت إحدى موظفي حملة بايدن تغريدة على "تويتر" حظيت بتفاعل واسع، قائلة "لماذا يواجه ترمب صعوبة في السير على منحدر، وشرب كوب من الماء بيد واحدة؟ هل لديه مرض باركنسون؟ ماذا كان سبب رحلة "والتر ريد" الغامضة العام الماضي؟ نحن نستحق الإجابات".

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

ليرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب سريعا على حسابه "تويتر" قائلا: "كان المنحدر الذي سلكت بعد خطابي في West Point Commenceement طويلًا جدًا وحادًا، ولم يكن لديه مصدات، والأهم من ذلك، كان زلقًا للغاية. آخر شيء كنت سأفعله هو "الوقوع" لتستمتعوا مع الأخبار المزورة بالوقوع.

ثم قام ترمب بالتغريد بفيديو يظهر قيامه بالتفاعل مع خريجي الأكاديمية العسكرية ويرد عليهم التحية العسكرية، وكتب تغريدة قال فيها "نيابة عن أمتنا بأكملها، مبروك لدفعة ويست بوينت المذهلة لعام 2020".