تحطّم مقاتلة أميركية خلال مهمة تدريبية في بحر الشمال

أعلن سلاح الجو الأميركي أن مقاتلة كانت تقوم بمهمة تدريبية، انطلاقاً من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في شرق إنجلترا تحطّمت في بحر الشمال، اليوم الاثنين.

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وقالت الكابتن في سلاح الجو الأميركي، ميراندا تي سيمونز، إن الطائرة وهي من طراز "إف. 15سي إيغل" تحطّمت حوالي الساعة 09:40 بالتوقيت المحلي (08:40 بتوقيت غرينتش) اليوم في بحر الشمال.

وأشار إلى أن سبب الحادث لم يتضح بعد.

ولاحقاً أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مقتل قائد المقاتلة التي تحطمت.

والمقاتلة تابعة لـ"الجناح المقاتل 48". وكانت قد انطلقت من قاعدة "لاف لاكنهيث" في بريطانيا.

وأفادت شبكة "بي بي سي" أنه يعتقد أن الطائرة سقطت على بعد 74 ميلاً بحرياً (137 كلم) قبالة ساحل شرق يوركشير.

من جهتها، أفادت شبكة "سكاي نيوز"، نقلا عن موقع لتعقّب حركة الملاحة الجوية أن الطائرة حلّقت حول المنطقة بشكل دائري قبل اختفائها.

وكانت طائرة عسكرية أميركية قد تحطمت على ساحل بريطانيا الشرقي عام 2014، ولقي جميع أفراد طاقمها الأربعة حتفهم.