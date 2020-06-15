ترمب يتهم الديمقراطيين بالتساهل مع حركة "أنتيفا"

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعامل خصومه الديمقراطيين مع حركة "أنتيفا" في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون.

وقال ترمب في تغريدتين على حسابه في تويتر، إن حركة "أنتيفا" تسيطر على "سياتل"، وذلك وسط تجاهل من الإعلام والديمقراطيين، مضيفا بأن القادة الديمقراطيين الضعفاء تحولوا فجأة إلى "راديكاليين" عندما تعلق الأمر بإعادة فتح الاقتصاد في الولايات والمدن.. على حساب المواطنين ودافعي الضرائب.

Interesting how ANTIFA and other Far Left militant groups can take over a city without barely a wimpier from soft Do Nothing Democrat leadership, yet these same weak leaders become RADICAL when it comes to shutting down a state or city and its hard working, tax paying citizens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

وتعالت الأصوات الداعية إلى استقالة عمدة مدينة سياتل جيني دوركان بسبب تخبطها وسماحها للمخربين باحتلال منطقة تعتبر إحدى المناطق الحيوية وواحدة من نقاط الشرطة الرئيسية للعاصمة.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عمدة المدينة جيني دوركان بتدميرها، وقال في تغريدة سابقة "تقول عمدة سياتل، عن استيلاء الأناركيين على مدينتها، "إنه صيف الحب. هؤلاء الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم أي فكرة، يحرق الإرهابيون مدننا وينهبونها، ويعتقدون أنهم رائعون حتى الموت. يجب إنهاء هذا الاستيلاء على سياتل الآن!"

لكن عمدة سياتل دوركان كان لها رأي آخر وكتبت في تغريدة لها على حسابها في تويتر ردا على ترمب "سياتل بخير لا تخف من الديموقراطية !

هذا الأمر الذي دفع مغردين بدعوتها إلى الاستقالة فورا، ولمحاولة إخماد الضغوط عليها قامت عمدة سياتل بزيارة المنطقة التي يحتلها مخربون تابعون لأنتيفا والأناركيون ووصفت المظاهرات فيها بالسلمية. وتحت تغريدتها، دعا آلاف المغردين إلى استقالتها، أو البدء بعزلها كما وصفها محافظون بأنها أسوأ عمدة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.