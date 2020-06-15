ترمب: بايدن كان جزءا من صفقات فاشلة وحروب غير منتهية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن ضعيف ويفتقر للقيادة.

I’ve done more in less than 4 years than Biden’s done in more than 40 years, including for Black America. Biden has been a part of every failed decision for decades. Bad Trade Deals, Endless Wars, you name it, he has shown a complete lack of leadership. He’s weak & shot!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2020

وأضاف من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" إنه أنجز في 4 سنوات ما لم ينجزه بايدن في 40 عاما، مشيراً إلى أن بايدن كان جزءا من الصفقات والحروب غير المنتهية الفاشلة.

وغرّد ترمب قائلا: " أنجزت في 4 سنوات ما لم ينجزه بايدن في 40 عاما، بما فيها أميركا السوداء. بايدن كان جزءا من كل القرارات الفاشلة لعقود. صفقات التجارة السيئة والحروب غير المنتهية وغيرها، وقد أظهر افتقاره للقيادة. إنه ضعيف!!"

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وانتقد الرئيس الأميركي مؤخرا موقف جو بايدن، معتبراً أنه ركب قطار تدمير إدارات الشرطة في البلاد.

وكتب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "إنهم يريدون تدمير إدارات الشرطة العظيمة بالكامل في البلاد"، مضيفاً "هذا غير معقول"، في إشارة إلى أنه لن يسمح بذلك.

جاء ذلك بعد إعادة مشاركة ترمب لتغريدة نشرها حساب فريقه الانتخابي على تويتر، كاتبا "جو بايدن يؤيد إجراء إصلاحات داخل جهاز الشرطة، ويؤيد اليساريين بغض النظر عن مدى خطورة هذا الاقتراح وجذريته".

في المقابل، كشف بايدن، في مقال رأي نشر الأسبوع الماضي بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، عن الحاجة إلى "سياسات محددة وملموسة طال انتظارها لأبطال العنصرية الممنهجة. ووعد نائب الرئيس السابق قائلا: "إذا تم انتخابي، فإنني ملتزم بإنشاء لجنة مراقبة وطنية للشرطة خلال 100 يوم من تولي المنصب".