ترمب عن سعي الديمقراطيين لخفض مخصصات الشرطة: هذا جنون!

استنكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، سعي الديمقراطيين لتخفيض مخصصات الشرطة أو إلغائها، واصفاً الأمر بـ"الجنون".

Many Democrats want to Defund and Abolish Police Departments. HOW CRAZY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2020

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": الكثير من الديمقراطيين يريدون تخفيض مخصصات وإلغاء إدارات الشرطة. هذا جنون!"

وكان الرئيس الأميركي انتقد السبت موقف المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، معتبراً أنه ركب قطار تدمير إدارات الشرطة في البلاد.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "إنهم يريدون تدمير إدارات الشرطة العظيمة بالكامل في البلاد"، مضيفاً "هذا غير معقول"، في إشارة إلى أنه لن يسمح بذلك.

They want to totally destroy our great Police Departments. No way!!! https://t.co/pN1azBRVT5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

جاء ذلك بعد إعادة مشاركة ترمب لتغريدة نشرها حساب فريقه الانتخابي على تويتر، كاتبا "جو بايدن يؤيد إجراء إصلاحات داخل جهاز الشرطة، ويؤيد اليساريين بغض النظر عن مدى خطورة هذا الاقتراح وجذريته".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي أعلن أمس تأييده إجراء تعديلات في قوانين الشرطة، مطالباً بحظر الخنق أثناء الاعتقالات. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "إنه يود أن يرى حظراً للأسلوب الخنق"، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن هذا الأسلوب يكون مفهوماً في بعض الحالات.

وقال "لا أحب أسلوب الخنق.. لكن أحيانا إذا كنت بمفردك وتتشاجر مع أحدهم فالأمر صعب"، وتابع "أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً جداً في العموم أن ينتهي".

وكان ترمب عارض الاثنين الماضي الإطاحة بالشرطة، قائلاً: "القانون والنظام، وليس الإطاحة بالشرطة وإلغائها. لقد ذهب الديمقراطيون الراديكاليون إلى الجنون!"، موضحاً "شهد هذا العام أدنى أرقام الجرائم في تاريخ بلدنا، والآن الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون يريدون التخلي عن الشرطة. آسف، أريد القانون والنظام!".