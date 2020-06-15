منافس إلهان عمر: وقف تمويل الشرطة قد يخلعها بنوفمبر

يضغط لاسي جونسون، منافس النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر الذي أيده الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريون، ضد ما يسميه دعوة عضوة الكونغرس الراديكالية "المتهورة " لإلغاء تمويل إدارة شرطة مينيابوليس - ويقول إنه يعتقد أن لديه فرصة جيدة لتسلق "جبل إيفرست السياسي" وخلعها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وقال لاسي جونسون لشبكة "فوكس نيوز" عن الدفع نحو إلغاء تمويل الشرطة، التي وصفها أيضا بأنها "خطيرة" و"متهورة": "إنه مجرد نوع سريع وغير مدروس من الحلول التي تتماشى مع طريقة تفكيرها وطريقتها في ممارسة الأعمال التجارية، وأعتقد أنها مجرد فكرة سيئة على طول الطريق".

وكانت إلهان عمر إحدى أعضاء الكونغرس المبتدئين من اليسار الذين دخلوا الكونغرس في عام 2019. وقد أثارت إلهان عمر على وجه الخصوص مجموعة من الخلافات بسبب تصريحاتها المتطرفة منذ توليها منصبها - وهي أفكار تسببت في صدامها مع الرئيس ترمب في عدد من المناسبات.

"أعضاء الشرطة.. سرطان"

وفي أعقاب وفاة جورج فلويد في مينيابوليس الشهر الماضي، استجابت إلهان عمر بدعم دعوات النشطاء لإلغاء تمويل وحتى إلغاء إدارة شرطة مينيابوليس. وذهبت مؤخرا إلى حد وصف أعضاء الشرطة "بالسرطان".

And I’m Endorsing you also Lacy, you truly deserve it. You are doing a great job, and Omar is a disaster who wants much higher taxes, hates our Military & our Vets, demands Open Borders, and is fighting to take away our great 2nd Amendment. Good luck Lacy! https://t.co/RunIPCbTyc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2020

وقالت في إحدى تصريحاتها، "قسم شرطة مينيابوليس فاسد حتى جذوره، وبالتالي عندما نقوم بتفكيكه، نتخلص من هذا السرطان، ونسمح لشيء جميل بالنهوض، وهذا إعادة تصور يسمح لنا لمعرفة ما تبدو عليه السلامة العامة بالنسبة لنا."

لكن جونسون يقول إنه في حين أن العديد من الناس يشاطرونه الغضب بشأن جورج فلويد - الذي توفي بعد أن ضغط ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق - إلا أنه يقول إن وقف تمويل الشرطة لا يتعامل مع السبب الجذري مثل التعليم والاقتصاد كما يعتقد أنه لا يعكس وجهات نظر منطقتها.

وقال: "إن البعض منا يعرف الكثير من هؤلاء الضباط شخصيا ويعرفون أن 99.9 فى المائة منهم ربما ضباط جيدون، ومن ثم فإننا نريد العمل مع الجميع ودعوتهم إلى الطاولة لحل القضايا العالقة".

وأضاف أنه يفضل نهجاً يركز على الإصلاحات الرامية إلى جمع البيانات، وزيادة المساءلة، ومعايير السلوك وتدريب الشرطة على جوانب مثل خفض التوتر والتعامل مع قضايا الصحة العقلية. وأردف "لذلك ذهبت إلهان بعيدا جدا عن الوسط".

ويواجه جونسون تسلقا صعبا لخلع عمر في نوفمبر/تشرين الثاني. ويحظى بدعم الحزب الجمهوري والرئيس ترمب، ومن المرجح أن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب في آب/أغسطس. لكن إلهان عمر فازت بمقعدها بأكثر من 70 في المئة من الأصوات في عام 2018، وهو مقعد كان ديمقراطياً بقوة لعقود.

ومع ذلك، وبعد أن عاش في شمال مينيابوليس ولديه خلفية هندسية بسبب عمله في جنرال إلكتريك والخطوط الجوية الشمالية، فضلاً عن العمل في المدارس المستأجرة وبرامج التوعية للشباب، فإن جونسون واثق من أن آراء عمر لا تعكس آراء منطقتها، ويعتقد أنه قد يكون قادراً على تسجيل اضطراب.

وقال: "إنني أصنف فرصتي في المجتمع منذ البداية على أنها فرصة جيدة جدا، بيد أنني واقعي - أعرف أننا نعيش في واحدة من أكثر الدوائر الديمقراطية ليبرالية في البلاد، وفرصتي مثل تسلق جبل إيفرست السياسي".

وأضاف: "إن الناس في المجتمع شهدوا خلال هذه السنوات الـ 40 ضعف النتائج من جانب الديمقراطيين، وقد جعلوا الأمور اسوأ، ومن ثم فإنهم منفتحون على رسالة جديدة، وهم منفتحون على شخص جديد أو شخصية جديدة يعرفونها، ولدينا مجموعة جيدة من المتطوعين يقومون بعمل جيد لجمع التبرعات. لذلك أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لإخراجها من هناك".