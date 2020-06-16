سفير أميركا في ليبيا: سوء معاملة المصريين صادم

أكد السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، أن سوء معاملة المصريين في ليبيا تصدم الضمير وتتطلب تحقيقا فوريا وشاملا.

إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى إجراء تحقيق فوري في تعذيب مصريين في مصراتة الليبية على أيدي ميليشيات الوفاق، مطالبة بالكشف عن مصير المحتجزين ومكان وجودهم.

وأعربت عبر تغريدة في حسابها على تويتر عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من العمال المصريين. وقالت إن احتجاز هؤلاء يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعت البعثة حكومة الوفاق إلى ضمان معاملة المحتجزين وفقا للمعايير الدولية.

هذا وكانت ميليشيات الوفاق اعتقلت عشرات العمال المصريين، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.