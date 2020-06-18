أميركا تجدد اتهامها.. تدخل روسيا في ليبيا يعقد الحل

عرضت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا صورا تظهر رادارا وطائرات روسية تنشط في المجال الجوي الليبي. وقال البريغادير جنرال برادفورد غيرينغ مدير العمليات: "مشاركة روسيا المستمرة في ليبيا تزيد من العنف وتؤخر الحل السياسي".

موضوع يهمك قال مصدر قانوني إن بنك الدوحة ومقيمين في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم الإرهاب.وأضاف المصدر القانوني أن... مصدر قانوني: بنك الدوحة ومقيمون في قطر متهمون بدعمهم الإرهاب اقتصاد

وكان فلاديمير دزاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الأعلى في البرلمان، أكد أن أن روسيا لم ترسل عسكريين إلى ليبيا، وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلق طلباً بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك.

وكان الجيش الأميركي قال إن روسيا نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا في بيان نشرته بموقعها على الإنترنت وعلى "تويتر": "من المرجح أن تقدم الطائرات العسكرية الروسية دعماً جوياً وثيقاً ونيرانا هجومية".

وتدعم روسيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي شن حملة العام الماضي لاستعادة العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن الطائرات جاءت من قاعدة جوية في روسيا بعد أن توقفت في سوريا.