ترمب عن بولتون: كتابه ممل ومليء بأكاذيب وقصص مزيفة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بالـ"الأحمق والممل للغاية"، كما أنه مليء بالأكاذيب والقصص المزيفة.

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن مستشاره السابق كان يقول كل شيء جيد عنه، بالأدلة، إلى أن تمت إقالته من منصبه، واصفاً بولتون بالأحمق الممل والساخط الذي يريد فقط الذهاب للحرب.

وكان الرئيس ترمب قال لقناة "فوكس نيوز" Fox News، في مقابلة منفصلة، إن بولتون خرق القانون بإدراجه معلومات في غاية السرية في الكتاب.

يُذكر أن إدارة الرئيس ترمب رفعت، الثلاثاء، دعوى قضائية لمنع بولتون من نشر كتابه، حيث يُتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.

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والدعوى التي رفعت أمام محكمة في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب حيث إنّ بولتون لم يَحُز على موافقة على النصّ بأكمله، مما يجعل مؤلَّفه "في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية"، ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون في 23 من الشهر الحالي.

وشغل بولتون، السياسي المثير للجدل، منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قبل أن يُقال من منصبه في سبتمبر الماضي، بعد خلافات مع الرئيس؛ خصوصاً حول كوريا الشمالية وحركة "طالبان" في أفغانستان.

وبعد الاستقالة تحوّلت العلاقة بين ترمب وبولتون إلى عداوة علنية.