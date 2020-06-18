شاهد اشتباكاً بين متحدثة البيت الأبيض ومراسل "سي إن إن"

اتهمت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني ، وسائل الإعلام، الأربعاء، بـ "النفاق" في تغطيتها للاحتجاجات وسط وباء كورونا، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترمب إلى الحملات الانتخابية.

وسأل جيم أكوستا، مراسل CNN في البيت الأبيض: "هل يتحمل الرئيس أو البيت الأبيض المسؤولية إذا مرض الناس بالفيروس التاجي في هذا التجمع؟"، في إشارة إلى تجمع ترمب القادم في تولسا، أوكلاهوما. وردت ماكناني بتأكيدها أن تدابير السلامة مطبقة.

وتابعت ماكناني: "يوصى بتطبيق توجيهات مركز السيطرة على الأمراض، ولكن ليس مطلوبًا، إنه اختيار شخصي للأفراد بشأن ما يجب فعله".

ورفعت ماكناني صحيفة "ذا نيويورك بوست" التي كتب فيها: "نفاق مريض".

وغطى عدد من وسائل الإعلام والصحافيين الاحتجاجات التي وقعت في أعقاب وفاة جورج فلويد بشكل إيجابي للغاية، على الرغم من أن الاحتجاجات انتهكت المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض.

ووصفت ماكناني الفرق في التغطية الإعلامية بأنه "رائع حقاً". وتابعت قائلةً: "أعتقد أن الشعب الأميركي قد لاحظ ذلك".

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس أول تجمع له في الحملة الانتخابية منذ شهور يوم السبت داخل مجمع تولسا أوكلاهوما سنتر الذي يتسع لـ 19 ألف شخص.

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وأخبر نائب الرئيس مايك بنس، "فوكس نيوز"، الثلاثاء، أن حملة ترمب تدرس نقل المسيرة إلى مكان أكبر في الهواء الطلق، بناءً على طلب من حاكم ولاية أوكلاهوما الجمهوري كيفين ستيت.

وقال: "لقد تلقينا استجابة ساحقة لدرجة أننا ننظر أيضًا إلى مكان آخر".

وأضاف بنس: "نحن ننظر أيضًا في الأنشطة الخارجية، وأنا أعلم أن فريق الحملة سيبقي الجمهور على علم بذلك".