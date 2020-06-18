مشروع قانون بالكونغرس لمنع ترمب من سحب قوات من ألمانيا

قدم أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي مشروع قانون، اليوم الخميس، لوقف خطة الرئيس دونالد ترمب لسحب 9500 جندي من ألمانيا وذلك بمنع تمويل سحب القوات الأميركية من أوروبا دون موافقة البرلمان.

وطرح مشروع القانون النائب إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والسيناتور الديمقراطي البارز بمجلس الشيوخ بوب مينينديز.

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وكان ترمب قد أعلن الاثنين، أنه سيقلص عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفاً، رداً على تخلف برلين عن الوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما اتهمها باستغلال الولايات المتحدة تجارياً.

وسيكون تقليص عدد القوات ضربة هائلةً لشريك تجاري كبير للولايات المتحدة وقد يضر بالثقة في إحدى الركائز الأساسية للأمن الأوروبي، وهي دفاع القوات الأميركية عن دول حلف الأطلسي في وجه أي عدوان روسي.

وقال إنجيل في بيان: "القرار الكارثي للرئيس ترمب بسحب آلاف الجنود وخفض سقف القوة الإجمالية في ألمانيا يعرض أمننا القومي للخطر". وأضاف أن مشروع القانون المطروح "سيمنع الإدارة من تنفيذ هذه السياسة الكارثية".

في سياق متصل، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أبلغ الحلف خلال اجتماع اليوم أن الولايات المتحدة تنوي خفض عدد قواتها في ألمانيا.

وبحسب ستولتنبرغ تنوي الولايات المتحدة سحب آلاف الجنود من قواتها في ألمانيا وزيادة أعداد قواتها المتمركزة في بولندا.