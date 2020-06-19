ترمب: قطع كل الجسور مع الصين خيار ممكن

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأميركي والصيني المتداخلين مع بعضهما يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.

وقال على تويتر "الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرا".

وأضاف أنه يكتب ذلك في معرض رده على تعليقات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

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والأربعاء قال لايتهايزر أمام لجنة في الكونغرس إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وإن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن مستحيل.

وأضاف "هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكني لا أظن أنه سياسة أو خيار منطقي في هذه اللحظة".

وكان لايتهايزر قد وصف نفسه بأنه متشدد في ما يتعلق بالصين، وحدد خطط إدارة ترمب "لإعادة ضبط" منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من كبح سياسات بكين التي يقول بأنها تتعارض مع قواعد التجارة الحرة.

لكن اعترافه بالارتباط المعقد والوثيق بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من ضغط ترمب على الشركات الأميركية لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، تسبب بشيء من القلق في أوساط المسؤولين في الحزب الجمهوري.

وقال ترمب في محاولة للدفاع عن ممثله التجاري "إنه ليس خطأ السفير لايتهايزر (البارحة في لجنة الكونغرس)، ربما أنا لم أكن واضحا بما يكفي".