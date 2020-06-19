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ترمب: قطع كل الجسور مع الصين خيار ممكن

المصدر: دبي _ العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، إن قطع كل "الجسور" مع الصين خيار ممكن للولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#الصين, #ترمب
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