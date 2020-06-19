ترمب: قطع كل الجسور مع الصين خيار ممكن آخر تحديث: الجمعة 27 شوال 1441 هـ - 19 يونيو 2020 KSA 23:23 - GMT 20:23 تارخ النشر: الجمعة 27 شوال 1441 هـ - 19 يونيو 2020 KSA 23:18 - GMT 20:18 المصدر: دبي _ العربية.نت الرئيس الأميركي دونالد ترمب رابط مختصر شارك ترمب: قطع كل الجسور مع الصين خيار ممكن PDF اطبع حجم الخط قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، إن قطع كل "الجسور" مع الصين خيار ممكن للولايات المتحدة. كلمات دالّة #الصين, #ترمب إقرأ أيضاً مشروع قانون بالكونغرس لمنع ترمب من سحب قوات من ألمانيا 18:34 GMT