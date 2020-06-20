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أمريكا ترفض طلب شركات طيران صينية بالقيام برحلات إضافية

المصدر:                واشنطن – رويترز
الصينية للطيران
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رفضت الولايات المتحدة الجمعة، طلبا من شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات جوية أسبوعية إضافية بين البلدين ولكنها قالت إن هذا القرار لا يعني تصعيد التوترات بشأن القيود على السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة النقل الأميركية في بيان إن هذا القرار اتخذ "للحفاظ على التكافؤ" في خدمات نقل الركاب المقررة بين البلدين.

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وأضافت أنها مستعدة لمراجعة هذا القرار إذا عدلت سلطات الطيران الصينية سياساتها التي تؤثر على شركات الطيران الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد قالتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن كلا منهما سيسمح بأربع رحلات جوية أسبوعيا
بينهما.

كلمات دالّة

#أميركا, #الصين, #كورونا, #طيران
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