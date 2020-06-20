بحضور الآلاف.. ترمب يستأنف التجمّعات الانتخابية في أوكلاهوما

يستأنف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشاطه السبت عبر تجمّع انتخابي محفوف بالمخاطر، إذ يحشد عشرات الآلاف من أنصاره داخل قاعة مغلقة لأول مرّة منذ تفشي كوفيد-19 في وقت يواجه أزمات عميقة وانتقادات.

وكتب الرئيس الأميركي الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، في تغريدة "حملتي لم تبدأ بعد. تنطلق مساء السبت في أوكلاهوما".

"حشود ستصدم النعسان"

واعتبر ترمب أنّ الولايات المتحدة "تجاوزت إلى حدّ كبير" أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، مستنداً في ذلك إلى التحسّن في أرقام البطالة على الرّغم من أنّ كوفيد-19 يستمر في تسجيل نحو ألف وفاة يومياً في البلاد ويواصل تفشّيه المتسارع في أميركا اللاتينية.

ونقلت "بوليتيكو" عن براد بارسكيل مدير الحملة الانتخابية لترمب قوله إنّ "الأميركيين مستعدّون للعودة إلى العمل والرئيس ترمب أيضاً".

وأضاف أنّ "العودة العظيمة لأميركا هي أمر واقع والتجمّعات ستكون رائعة".

وتابع بارسكيل "سترون مجدّداً حشوداً وحماساً لا يمكن إلا أن يحلم بها جو النعسان"، في إشارة ساخرة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي سينافس ترمب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.