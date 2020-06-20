ترمب: بولتون سيدفع ثمناً باهظاً لخرقه القانون

....Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، أن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون سيدفع "ثمناً باهظاً" لـ"خرقه القانون" عبر نشر كتاب مذكراته.

وكتب ترمب على "تويتر": "بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمناً باهظاً"، مضيفاً أن بولتون "يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم. والآن ستلقى القنابل عليه".

في سياق متصل، رد قاض اتحادي أميركي السبت التماساً قدّمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب بولتون.

وجاء في قرار القاضي رويس لامبرت أن بولتون لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية.

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وقال القاضي إن مراجعة المقاطع التي تدّعي الإدارة الأميركية أنها تحوي معلومات مصنّفة سرية ولّدت لديه اقتناعا بأن بولتون "بنشره كتابه يعرّض على الأرجح الأمن القومي للخطر".

وتابع القرار: "في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب".

وسيبدأ بيع الكتاب في الأسواق الأسبوع المقبل. وتم شحن نسخ هائلة من كتاب "ذا روم وير إت هابند" إلى المكتبات استعداداً لنشره الثلاثاء، وقد أوردت وسائل إعلام عدة قسما كبيراً مما يحويه من انتقادات حادة لترمب. ويروي الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي مدى 17 شهراً، وانتهت باستقالته في أيلول/سبتمبر الماضي.