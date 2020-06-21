ترمب: إيران والصين تنتظران فوز الديمقراطيين بفارغ الصبر

في أول لقاء مع أنصاره منذ أكثر من 3 أشهر، بعيد فرض إجراءات حظر في الولايات المتحدة، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه على من وصفهم بمجموعة "اليسار الراديكالي" ومنافسه الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وقال ترمب في تجمع انتخابي في مدينة تتولسا في ولاية أوكلاهوما صباح الأحد (بتوقيت غرينيتش) : إيران تريد وبقوة تسوية مع الولايات المتحدة، لكن جون كيري ينصحها بانتظار فوز بايدن. فإذا فاز بايدن ستتحكم طهران بالولايات المتحدة. وتابع: "أقول لهم إذا فزت بالانتخابات سيكون ثمن التسوية أمام الصين وإيران أكبر".

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كما اعتبر أن الصين وإيران تنتظران بفارغ الصبر فوز منافسه الديمقراطي، قائلاً: "ستتحكمان بالولايات المتحدة إذا خسرت".

"سنوقف اليسار المتشدد"

إلى ذلك، أضاف "اليسار المتشدد يريد إسقاط تماثيلنا وتدمير تراثنا، لكن الأغلبية الصامتة أقوى من أي وقت مضى وبعد خمسة أشهر سنهزم "جو النعسان" ونوقف اليسار الراديكالي.

كما اعتبر أن بايدن لم يتخذ قرارا صحيحا في حياته بشأن العلاقات الخارجية، قائلاً "لقد عارض قتل أسامة بن لادن، والإرهابي الأول في العالم قاسم سليماني والبغدادي، وخضع للصين. لقد كان على الجانب الخطأ من التاريخ دائما".

ولفت الرئيس الجمهوري إلى أن مناطق التوتر الأخيرة في البلاد يديرها ديمقراطيون، وقد رأى الشعب الأميركي كيف أحرق المتطرفون المباني وتعرضوا للشرطة بالأذى.

وواصفا نائب الرئيس السابق بأنّه "دمية" في يد "اليسار الراديكالي"، قال "في أميركا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأميركيين الذين يحترمون القانون".

الغوغاء والشرطة

كما ذكر ترمب في معرض حديثه أن إدارته أعادت الأمن في ساعات إلى مينيابولس من خلال الحرس الوطني، معتبراً أن "عمدة سياتل استسلم للفوضويين". وتابع "بايدن ما زال صامتا بشأن غوغاء الحزب اليساري.. كتب عن الغوغاء أنهم طلاب ينشدون الحرية".

وأشاد بأنصاره "المحاربين" لأنهم جاؤوا للمشاركة في أول مهرجان انتخابي له منذ جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات قبل ثلاثة أشهر بسبب تفشّي وباء كوفيد-19.

الفيروس الصيني

أما في ما يتعلق بفيروس كورونا، فقال ترمب مجددا إن كوفيد 19 انطلق من الصين ويجدر بنا تسميته الفيروس الصيني.

وعن الإشاعات الأخيرة حول صحته، لا سيما بعد مشاركته قبل أسبوع في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب، أكد أنه بصحة جيدة، مندّداً بـ"وسائل الإعلام المضلّلة التي لا تروّج سوى للأخبار السلبية" بحسب وصفه.

كما استطرد قائلا "إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها"، ثم اتّهم الرئيس الجمهوري البالغ من العمر 74 عاماً منافسه الديمقراطي جو بايدن البالغ من العمر 77 عاماً بأنّه يعاني من خطب في صحّته، وقال "هناك خطب ما في ما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".