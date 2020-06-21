ترمب: مناطق التوتر الأخير في بلادنا يديرها ديمقراطيون

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الأحد، إنه "بعد 5 أشهر سوف نلحق هزيمة نكراء بـ "جو النعسان""، لافتا إلى أن مناطق التوتر الأخير في بلادنا يديرها ديمقراطيون، وأن الشعب الأميركي رأى كيف حرق المتطرفون المباني وتعرضوا للشرطة بالأذى .

وأضاف ترمب خلال خطابه بتجمعه الانتخابي في تلسا بأوكلاهوما، "أقف أمامكم اليوم لأقول أن الأغلبيية الصامتة باتت أكبر من المتوقع". مشيرا إلى أن إدارته استطاعت تحويل الولايات المتحدة لأهم دولة في مجال الطاقة، كما أبرمت اتفاقيات تجارية منصفة لأميركا بعد سنوات طويلة، فضلا عن إعادة الوظائف إلى أوكلاهوما وغيرها من الولايات.

موضوع يهمك قصفت المقاتلات التركية مواقع في قرية "بيرسيفي " " الحدودية شمال محافظة دهوك العراقية، مستهدفة مواقع قريبة من مخيمات... قصف تركي لمواقع قريبة لمخيمات نازحين شمال دهوك العراق

وبخصوص فيروس كورونا، قال ترمب مجددا إن كوفيد 19 انطلق من الصين ويجدر بنا تسميته الفيروس الصيني.