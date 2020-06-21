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ترمب: مناطق التوتر الأخير في بلادنا يديرها ديمقراطيون

المصدر: دبي _ العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الأحد، إنه "بعد 5 أشهر سوف نلحق هزيمة نكراء بـ "جو النعسان""، لافتا إلى أن مناطق التوتر الأخير في بلادنا يديرها ديمقراطيون، وأن الشعب الأميركي رأى كيف حرق المتطرفون المباني وتعرضوا للشرطة بالأذى .

من تجمع ترمب الانتخابي بأوكلاهوما من تجمع ترمب الانتخابي بأوكلاهوما

وأضاف ترمب خلال خطابه بتجمعه الانتخابي في تلسا بأوكلاهوما، "أقف أمامكم اليوم لأقول أن الأغلبيية الصامتة باتت أكبر من المتوقع". مشيرا إلى أن إدارته استطاعت تحويل الولايات المتحدة لأهم دولة في مجال الطاقة، كما أبرمت اتفاقيات تجارية منصفة لأميركا بعد سنوات طويلة، فضلا عن إعادة الوظائف إلى أوكلاهوما وغيرها من الولايات.

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وبخصوص فيروس كورونا، قال ترمب مجددا إن كوفيد 19 انطلق من الصين ويجدر بنا تسميته الفيروس الصيني.

كلمات دالّة

#أميركا, #كورونا, #انتخابات, #ترمب
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