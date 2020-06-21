الخارجية الأميركية للعربية: استقرار ليبيا يكمن في وقف النار

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد على أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية معا لتعزيز وقف إطلاق النار، لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر.

كما أكدت الخارجية الأميركية دعمها للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية.

وشددت المتحدثة على أن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن أمن مصر القومي يرتبط باستقرار وأمن دول الجوار الرئيس المصري أشار أيضا أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات يحظى بشرعية دولية.

وجاءت هذه التصريحات أثناء تفقد السيسي لجاهزية القوات المسلحة المصرية على الحدود المصرية الليبية، حيث جدد السيسي مطالبته بضرورة تسليم الميليشيات الليبية سلاحها الذي زودتها به دولٌ خارجية واصلت تسليح الميليشيات المتطرفة بحسب قوله.

ووجه الرئيس المصري تصريحات قوية تجاه تركيا وحكومات الوفاق محذرا من استمرار القتال في جبهتي سرت والجفرة معتبرا إياهما خط أحمر ومؤكدا على أن التدخل المصري في ليبيا بات مشروعا.