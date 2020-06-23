ترمب لمخربي التماثيل: احذروا! عقابها السجن 10 سنوات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن عدداً من الأشخاص تم توقيفهم في العاصمة واشنطن بتهم التخريب، الذي وصفه بـ"المشين"، لتمثال أندرو جاكسون الرائع في حديقة لافاييت.

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر" أنه تم تشويه كنيسة سان جونز من الخارج عبر الشارع.

وحذر من أن تلك الجرائم عقابها يصل إلى 10 سنوات في السجن بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى..

ثم توجه للمخربين بالقول: "احذروا!"

وعلى مدى الأيام الماضية، انتقد الرئيس الأميركي التعدي على التماثيل التاريخية في البلاد، من قبل من وصفهم بالبلطجية والرعاع، لا سيما بعد أن أظهرت مقاطع مصورة مجموعات من المحتجين يشوهون عددا من التماثيل أو يعمدون إلى تحطيمها.