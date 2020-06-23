ترمب يتهم أوباما بـ "الخيانة".. وينتظر نتائج التحقيق

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، سلفه الرئيس السابق باراك أوباما بارتكاب خيانة فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم اتصالات حملة ترمب 2016 مع روسيا.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "سي بي إن نيوز" CBN News، ردا على سؤال نوعية الجرائم التي ارتكبها أوباما: "خيانة، خيانة، خيانة".

ولم يوضح الرئيس تهمة محددة، لكنه كرر تأكيده على أن الإدارة السابقة "تجسست" على حملته في سياق التحقيق الروسي.

EXCLUSIVE: President Trump on what crime President Obama would have been potentially committing regarding the previous administration spying on his campaign: "Treason. It’s treason." Watch the explosive clip from my White House interview with @realDonaldTrump @POTUS @WhiteHouse pic.twitter.com/IFui3fNigS — David Brody (@DavidBrodyCBN) June 22, 2020

وأوضح ترمب "لقد كانوا يتجسسون على حملتي، اتضح أنني كنت على حق، دعونا نرى ما يحدث لهم الآن".

وأشار ترمب إلى أنه يتطلع إلى نتائج التحقيق الجاري للمدعي الأميركي جون دورهام في أصول التحقيق الروسي، ووصف المدعي العام في كونيتيكت بأنه "محترم للغاية" وأثنى على النائب العام وليام بار. وقال ترمب "أريد أن أبقى خارج ذلك لأنه بخلاف ذلك سيبدو سياسيا، دعونا نرى ما توصلوا إليه".

واتهم ترمب وحلفاؤه منذ فترة طويلة بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا مدفوعين بالتحيز السياسي في استهداف حملته لعام 2016 كجزء من التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات، والذي تولى إدارته في نهاية المطاف المستشار الخاص السابق روبرت مولر. وطارد التحقيق ترمب خلال أول عامين له في المنصب، وكان ترمب يسخر منه بانتظام باعتباره "مطاردة الساحرات".

موضوع يهمك أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بعد نقطة واحدة من المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن... استطلاع رأي: تنافس شديد بين ترمب وبايدن في ميشيغن أميركا

وردا على سؤال للتصدي لتصريحات ترمب بشأن أوباما في مايو، قال وليام بار إنه لا يتوقع إجراء تحقيق جنائي مع أوباما أو نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترمب الديمقراطي لعام 2020.

وقال بار خلال مؤتمر صحافي: "بناء على المعلومات التي لدي اليوم، لا أتوقع أن يؤدي عمل السيد دورهام إلى تحقيق جنائي لأي من الرجلين. إن قلقنا بشأن الإجرام المحتمل يتركز على الآخرين".

لكن بار قال لشبكة فوكس نيوز في مقابلة يوم الأحد، إنه يتوقع تطورات في تحقيق دورهام في وقت ما هذا الصيف.