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خطاب ترمب يجذب مشاهدات قياسية.. والرئيس: نجاح باهر

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
ترمب في أوكلاهوما
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اجتذب تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم السبت في ولاية أوكلاهوما مدينة تولسا، جمهورًا قياسيًا على شاشة الفوكس نيوز. وتم إحصاء إجمالي 7.7 مليون مشاهد على قناة فوكس نيوز من الساعة 8 مساءً حتى 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة خلال تصريحات ترمب، مما يجعلها الأكثر مشاهدة يوم السبت في تاريخ الشبكة خلال تلك الفترة الزمنية، وفقًا لبيانات نيلسن المبكرة.

وأعطى خطاب ترمب أيضًا لشبكة فوكس نيوز أكبر جمهور لها في وقت متأخر من مساء يوم السبت من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساءً، وبلغ مشاهدة ساعة من خطاب ترمب يوم السبت، ما متوسطه 8.2 مليون مشاهد.

وبالمقارنة، بلغ متوسط تغطية ESPN لليلة الافتتاحية لمسودة NFL كرة القدم الأميركية 8 ملايين مشاهد، وبلغ متوسط مناظرة الديمقراطيين التمهيدية على MSNBC وهو الأكثر مشاهدة 7.7 مليون شخص، وبلغ متوسط مناظرة الديمقراطيين على CNN خلال أيام الأسبوع 7.4 مليون مشاهد.

ترمب ترمب

و"اجتذب تجمع الرئيس ترمب في تولسا أكثر من 4 ملايين مشاهد عبر جميع القنوات الإعلامية الرقمية للحملة. وقال مدير الاتصالات لحملة ترمب 2020 تيم مورتاو في بيان، إن عروض البث المباشر التي تم بثها قبل العرض اجتذبت أكثر من 2.5 مليون مشاهد.

وحصل البث المباشر لـ Fox News على YouTube على أكثر من 2.1 مليون مشاهدة، بينما اجتذب البث المباشر لشبكة Fox Business Network أكثر من 580 ألف مشاهدة. وتم بث الخطاب على مجموعة متنوعة من المنصات الأخرى أيضًا.

من جهته، رحب الرئيس ترمب بالأعداد التاريخية التي شاهدت خطابه على فوكس نيوز، وقال في تغريدة له "نجاح باهر! تجمع ترمب يعطي FoxNews "أكبر عدد مشاهدة ليوم السبت في تاريخها. أليس من المدهش أن لا أحد تقريبًا في وسائل الإعلام الأخرى يتحدث عن هذا الإنجاز الكبير إلى حد ما!".

كلمات دالّة

#أوكلاهوما, #فوكس_, #ترمب, #فوكس_نيوز
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