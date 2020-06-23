فاوتشي: ترمب لم يطلب مني إبطاء فحوصات كورونا

قال كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يطلب منه إبطاء فحوصات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التقليل من المخاوف بشأن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، زاعما أن تزايد الاختبارات هو السبب في الزيادة في حالات الإصابة، إلا أن الحكام في الولايات المتضررة أعربوا عن قلق أكبر.

موضوع يهمك وسط الحديث عن أزمة الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا الصورة بدت مختلفة تماماً في سوق الأسهم الأميركية التي تشهد منذ... أميركا.. ارتفاعات قياسية لأسهم شركات تأثرت بكورونا اقتصاد

وقال ترمب للصحفيين في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، "السبب في تسجيل حالات أكثر من الدول الأخرى هو أننا نجري اختبارات أكثر كثيرا".

وجاءت تصريحات ترمب قبل عقد جلسة استماع في مقر الكونغرس "كابيتول هيل" بشأن فيروس كورونا، حيث سيكون الشاهد الرئيس هو أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية والذي يحظى بثقة الشعب الأميركي خلال فترة تفشي وباء كورونا، الذي أودى بحياة 120 ألف شخص وأصاب أكثر من 2 مليون و300 ألف شخص في الولايات المتحدة.

كما سيدلي مسؤولون بارزون آخرون بشهادتهم في الجلسة.

واعترف حكام ولايات أخرى مثل تكساس وفلوريدا بتزايد حالات الإصابة بالفيروس ولكن ليس فقط بسبب توسيع الاختبارات.