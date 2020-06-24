أميركا تتهم قطر وإيران بالحض على التطرف والعنف

اتهم تقرير للخارجية الأميركية عن الإرهاب، الأربعاء، قطر وإيران بالحض على التطرف والعنف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن وسائل الإعلام القطرية تقوم بتقديم "محتوى يحض على التفرقة والطائفية والعنف".

وذكرت الخارجية الأميركية أن قطر لم تبذل الجهود الكافية "لمحاربة المحتوى الذي يحض على العنف".

وفيما يتعلق بإيران، أفاد تقرير الخارجية الأميركية أن دعم طهران للتطرف مستمر.

وأضاف أن "النظام الإيراني ووكلاءه يواصلون التخطيط لهجمات إرهابية".

واعتبر التقرير أن الجهود الأميركية كبدت "إيران وداعش والقاعدة خسائر فادحة في 2019".

وأصدرت الخارجية الأميركية، تقريرا، الأربعاء، عن الإرهاب، وأشارت فيه إلى أن السعودية تواصل العمل لمنع تمويل الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، مؤكدة على أن الرياض شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش.

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وذكر تقرير الخارجية الأميركية أن مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر.

كما أكد تقرير الخارجية الأميركية على أن الإمارات تواصل تعاونها في جهود مكافحة الإرهاب وأنها تشكل جزءا من التحالف الدولي ضد داعش أيضا.