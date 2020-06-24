البنتاغون للعربية: التدخل العسكري يفاقم أزمة ليبيا

قال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" للعربية، إن واشنطن تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أنها تحث كافة الأطراف الليبية على العودة للمسار السياسي.

ميدانياً، وفيما رفض الجيش الليبي شروطا تركية لوقف النار، أفاد مراسل العربية بأن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني تقوم بتمشيط المنطقة الممتدة من سرت حتى الهيشة، بينما نفت مصادر عسكرية من الجيش أي استهداف من الميلشيات، موضحة أن الاهتزازات والأصوات التي سمعت في سرت، كانت ناجمة عن خرق المقاتلات لجدار الصوت أثناء تحليقها فوق المدينة.

وأكدت مصادر الجيش الليبي أن الأوضاع تحت سيطرتها الكاملة جوا وبرا شرق مدينة مصراتة.

وكان بيان لاجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا أكد أن التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا، مشددا على رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا، وكذلك شجب التدخلات الخارجية في البلاد.

كما رحب وزراء الخارجية العرب بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري بين الفرقاء.

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وعقدت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وأزمة سد النهضة، وذلك بناء على طلب مصر.

ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.

وفيما التحركات العربية قائمة لوقف النار في ليبيا، وصولاً لحل سياسي ومنع التدخلات الخارجية، رفضت حكومة الوفاق الليبية دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية.

واعتبرت خارجية الوفاق أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة.