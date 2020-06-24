البنتاغون للعربية: نطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

قال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" للعربية أن واشنطن تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وكما تحث كافة الأطراف الليبية على العودة للمسار السياسي.

موضوع يهمك أيّد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية في ليبيا، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، المبادرة المصرية للحل... قبائل ورفلة: الليبيون سيتصدون للاستعمار العثماني الجديد المغرب العربي

وكان بيان لاجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا أكد أن التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا، مشددا على رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا، وكذلك شجب التدخلات الخارجية في البلاد.

كما رحب وزراء الخارجية العرب بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري بين الفرقاء.